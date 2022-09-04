Зеленьский о ситуации на фронте: "Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть"

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Во встрече приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов.

Отмечается, что главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, а также руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Зеленский по результатам заседания.

Отметим, что ранее в воскресенье в Telegram-каналах распространялись не подтвержденные пока официально сообщения о возвращении под украинский контроль поселка Высокополье Херсонской области, расположенного у границы с Днепропетровской областью у Зеленодольска.

В свою очередь заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, не присутствовавший на указанном заседании, на своей странице в Facebook также обнародовал фото, сопровождавшее сообщения об освобождении Высокополья. "Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", - подписал он.

Кроме этого, сообщалось, что ВСУ якобы отбили село Озерное Лиманской общины Донецкой области, расположенное на полностью оккупированном берегу Северского Донца. Оно было захвачено еще в конце мая.