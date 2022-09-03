В результате обстрела Зеленодольска войсками РФ погиб мальчик, ранены еще 10 человек

Российские оккупационные войска после обеда 3 сентября дважды обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района из реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика. Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство - тяжелые. Повреждены восемь многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ. В Великой Костромке повреждены дома", - сообщил он.

В Днепропетровской областной прокуратуре в свою очередь сообщили, что обстрел произошел из РСЗО с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а на территории, которая получила повреждения, отсутствуют какие-либо военные объекты. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним, что Зеленодольск и соседнее село Великая Костромка оккупанты обстреливают регулярно еще с апреля. Община расположена на границе с Херсонской областью и в последний раз, по данным Резниченко, обстреливалась 1 сентября, а перед этим 28 августа.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Накануне же Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о наступлении российских войск "неподалеку" поселка Высокополье и села Потемкино Херсонской области, расположенных с другой стороны админграницы между регионами. При этом отмечалось, что оно было успешно отражено.

Отметим, что в ночь на 3 сентября в Днепропетровской области глава ОВА описал как "очень горячую", в частности сообщив, что в Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община, где "произошли разрушения частных домов".

Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко уточнил, что было обстреляно село Шестерня, где "был частично поврежден жилой дом", но без пострадавших.