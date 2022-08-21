Российская армия обстреляла Зеленодольск из "Ураганов": есть погибшая и шесть раненых

Один человек погиб и шесть были ранены 21 августа в результате российского обстрела Зеленодольска Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших - тяжелый", - отметил он.

По словам руководителя области, в городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция, детали выясняются.

В свою очередь, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале отмечает, что "есть повреждения жилых домов и здания детсада", ранены шесть человек, однако о погибшей женщине не сообщается.

Напомним также, что ночью 21 августа российская армия со стороны Запорожской области обстреляла из ствольной артиллерии Никополь, Марганец и Мировскую общину.