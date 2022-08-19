"Укрзализныця" с сентября заменит поезд для выезда желающих из Никополя и Марганца

"Укрзализныця" решила продлить с 1 сентября маршрут движения поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск — Киев в Запорожье. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Учитывая повышенный спрос пассажиров на выезд в более безопасные регионы из Никополя и Марганца, "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №749/750", - сказано в нем.

Поезд будет отправляться из Запорожья в 21:34, а в Ивано-Франковск через Киев он будет прибывать на следующий день в 22:42. В обратном направлении, из Ивано-Франковска, он будет отправляться с 3 сентября в 8:56 и прибывать в Запорожье на следующий день в 10:10.

Отметим, что поезд №749/750 ныне имеет категорию "Интерсити" и не имеет промежуточных остановок между Ивано-Франковском и Киевом, кроме Львова, по крайней мере согласно расписанию мирного времени. Однако в УЗ указывают, что удлиненный поезд будет теперь останавливаться, в частности, в Марганце, Никополе, Апостолово, Кривом Роге и других городах.

Напомним, что с 13/14 августа с той же целью был запущен ежедневный поезд №272/271 Запорожье - Киев, однако, согласно сообщению "Укрзализныци", он должен завершить курсирование уже 25/26 августа.

Напомним, что Никополь еще с середины июля стал подвергаться обстрелам со стороны российской армии, из-за чего там регулярно гибнут мирные жители, а одно из градообразующих предприятий - трубный завод "Сентравис" - из-за обстрелов решило приостановить производство. Территория соседней Марганецкой общины с конца июля также обстреливается противником, а 10 августа из-за удара по городу погибли 13 человек. Оба города находятся напротив оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.