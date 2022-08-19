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"Укрзалізниця" з вересня замінить поїзд для виїзду охочих з Нікополя та Марганця
"Укрзалізниця" вирішила продовжити з 1 вересня маршрут руху поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ — Київ до Запоріжжя. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.
"Зважаючи на підвищений попит пасажирів на виїзд до більш безпечних регіонів з Нікополя та Марганця, "Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №749/750", - сказано в ньому.
Поїзд відправлятиметься із Запоріжжя о 21:34, а до Івано-Франківська через Київ він прибуватиме наступної доби о 22:42. У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, він вирушатиме з 3 вересня о 8:56 і прибуватиме до Запоріжжя наступної доби о 10:10.
Зазначимо, що наразі поїзд №749/750 має категорію "Інтерсіті" та не має проміжних зупинок між Івано-Франківськом та Києвом, окрім Львова, принаймні згідно розкладу мирного часу. Однак в УЗ вказують, що подовжений поїзд тепер зупинятиметься, зокрема, у Марганці, Нікополі, Апостоловому, Кривому Розі та інших містах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що з 13/14 серпня з тією ж метою було запущено щоденний поїзд №272/271 Запоріжжя — Київ, однак, згідно повідомлення "Укрзалізниці", він має завершити курсування вже 25/26 серпня.
Нагадаємо, що Нікополь ще з середини липня став зазнавати обстрілів з боку російської армії, через що там регулярно гинуть мирні мешканці, а одне з містоутворюючих підприємств - трубний завод "Сентравіс" через обстріли вирішив призупинити виробництво. Територія сусідньої Марганецької громади з кінця липня також обстрілюється противником, а 10 серпня через удар по місту загинули 13 осіб. Обидва міста знаходяться навпроти окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції.