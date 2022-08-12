"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд для вивезення охочих з Нікополя та Марганця

"Укрзалізниця" запустила на два тижні щоденний поїзд №272/271 Запоріжжя — Київ через підвищений попит на виїзд з міст Нікополь та Марганець до більш безпечних регіонів. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Поїзд додатково курсуватиме з 13 по 25 серпня із Запоріжжя (відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 9:38). В напрямку зі столиці він курсуватиме з 14 по 26 серпня з відправленням о 22:30 та прибуттям до Запоріжжя об 11:53.

Поїзд зупиняється також на станціях Чортомлик, Апостолове, Кривий Ріг-Головний, Долинська, імені Тараса Шевченка, Городище, Корсунь та Миронівка. В Запоріжжі він також робить зупинку на правому березі на станції Дніпробуд-2.

Зазначимо, що згідно з даними в системі "Укрзалізниці", які можуть відрізнятися від фактичного стану справ, наразі значаться в розкладі по станціях Нікополь та Марганець також поїзди №120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя, №287/290 Харків - Одеса - Харків (по парних числах в напряму Харкова, по непарних - до Одеси), та №241 Запоріжжя - Львів.

Нагадаємо, що Нікополь ще з середини липня став зазнавати обстрілів з боку російської армії, через що там регулярно гинуть мирні мешканці, а одне з містоутворюючих підприємств - трубний завод "Сентравіс" через обстріли вирішив призупинити виробництво. Територія сусідньої Марганецької громади з кінця липня також обстрілюється противником, а 10 серпня через удар по місту загинули 13 осіб.

Обидва міста знаходяться навпроти окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, причому українська влада заявляє, що саме росіяни обстрілюють і її територію також. Через це Україна наразі закликає ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії надіслати на станцію спільну міжнародну місію.