ЗСУ не залишать без відповіді обстріл Марганця з 13 жертвами - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував відповідь української армії на російський обстріл 10 серпня міста Марганець Дніпропетровської області, розташованого навпроти Запорізької атомної електростанції. Про це він заявив у черговому вечірньому відеозверненні.

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"Збройні сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю, ще понад десять поранено, п'ятеро – у тяжкому стані. Російські війська били "Градами", - зазначив голова держави.

За його словами, цей "черговий прояв російського терору", як і удари по Миколаєву та Харкову, вкотре доводять необхідність збільшення військової допомоги Україні.

"Чим потужніша буде наша зброя, чим більше буде дальність її застосування, тим швидше закінчиться ця жорстока війна... Питання, яке турбує абсолютно всіх: коли закінчиться війна? Хтось каже – ще місяці, хтось каже – рік, хто - навіть більше. Але питання про час насправді прямо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія", - зазначив Зеленський.

Президент констатував, що чим більше втрат у окупантів, тим швидше українські сили зможуть звільнити свою землю і гарантувати країні безпеку.

"Ось про це варто думати - думати всім, хто захищає нашу державу та допомагає Україні: як завдати окупантам найбільших втрат, щоб меншим був час війни. Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм потрібно шукати, як вийти з війни, отже, треба більше боротися, [треба] більше результатів, щоби переконати", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що лише за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев'ять у Криму та ще один – на Запорізькому напрямку. Крім того, "є в окупантів і втрати" у бронетехніці, у складах з боєприпасами та у логістичних маршрутах.

"Завтра в Копенгагені розпочинає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що лише забезпеченням програшу Росії на полі бою, лише російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та усієї Європи", - додав він.

Зеленський наголосив, що чим більше зброї, військово-технічної та фінансової підтримки отримає Україна, тим швидше і українські громадяни, і всі європейці "знов зможуть відчути спокій та стабільність життя".