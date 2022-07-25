Системи боротьби з дронами та захист від хімічної зброї: в НАТО анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Організація Північноатлантичного договору надасть Україні комплексний пакет допомоги, який включатиме засоби безпечного зв’язку, пальне, медичне обладнання та бронежилети, обладнання для захисту від мін, хімічної та біологічної зброї.

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Про це повідомив генсека Єнса Столтенберга в інтерв'ю Kurir.

Він також заявив, що НАТО планує передати ЗСУ сотні портативних систем для боротьби з дронами.

"У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військогового обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки", — зазначив Столтенберг.

На фоні розв'язаної Росією війни проти України НАТО вирішило посилити свою першу лінії оборони, вдосконалити бойові угрупування, а також збільшити чисельність сил швидкого реагування до понад 300 тисяч осіб.

Нагадємо, нещодавно президент США Джозеф Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. Раніше Палата представників прийняла щорічний законопроект про оборонну політику, який дозволяє виділити майже 840 мільярдів доларів на оборону на 2023 фінансовий рік. Україна з цих грошей має отримати один мільярд доларів.

Законопроект також містить положення, про виділення 100 мільйонів доларів на допомогу українським військовим льотчикам.

До цього, Байден підписував ще один пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.