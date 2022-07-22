Дрони та 5 HIMARS: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джозеф Байден 22 липня підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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"Спрямувати 175 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для надання допомоги Україні", - йдеться у казі.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посилання на заяву координатора Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джона Кірбі повідомив, що в новий пакет допомоги увійдуть 580 дронів Phoenix Ghost. При цьому, за його інформацією, Україна отримає військову допомогу на 270 млн дол.

Журналістка The Washington Post Лара Селігман також з посиланням на заяву Кірбі уточнила, що Україна також отримає 5 HIMARS.

Нагадаємо, раніше Палата представників прийняла щорічний законопроект про оборонну політику, який дозволяє виділити майже 840 мільярдів доларів на оборону на 2023 фінансовий рік. Україна з цих грошей має отримати один мільярд доларів.

Законопроект також містить положення, про виділення 100 мільйонів доларів на допомогу українським військовим льотчикам.

До цього, Байден підписував новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.