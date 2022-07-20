Україні буде передано загалом понад 20 HIMARS - США

США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом уже понад 20 систем HIMARS. Про це повідомив на брифінгу за результатами четвертої зустрічі міжнародної контактної групи з оборони України, проведеної 20 липня в онлайн-режимі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"На сьогоднішній день ми передали Україні 12 HIMARS. Це частина з понад 20 [таких систем], які США та наші союзники зобов'язалися передати. Також 200 українців пройшли навчання на HIMARS, і навчання продовжується за участю багатьох інших", - сказав він.

Як пояснив американський воєначальник, коли президент США підписує дозвіл на надання зброї чи боєприпасів українцям, їхнє відправлення здійснюється протягом кількох днів, в середньому це становить від 48 до 72 годин, і "всього через тиждень або близько того вони будуть в українських руках на передовій".

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін уточнив на брифінгу, що дальність HIMARS, що поставляються США в Україну, становить приблизно 80 кілометрів, "і це досить хороший показник".

Нагадаємо, що раніше в середу Остін оголосив, що наступний пакет військової допомоги Україні від США включатиме ще чотири HIMARS на додачу до 12 поставлених.

При цьому його український колега Олексій Резніков напередодні заявив, що для ефективного стримування РФ Україна потребує принаймні 50 американських ракетних систем HIMARS і M270.

Раніше він аргументував заклик наростити постачання американських артилерійських систем дальньої дії тим, що вони дуже добре себе зарекомендували під час ударів по російських окупаційних силах, зокрема в Ізюмі Харківської області.