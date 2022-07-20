США передадуть Україні ще 4 системи HIMARS

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наступний пакет військової допомоги Україні включатиме ще чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси РСЗВ HIMARS.

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Про це пише Reuters.

"Наступного тижня ми випустимо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України. Також він включатиме чотири системи HIMARS", - сказав Остін на початку віртуальної зустрічі контактної групи з оборони України.

За його словами, союзники продовжуватимуть підтримувати ЗСУ.

"Ми адаптуватимемо нашу допомогу, щоб гарантувати, що Україна має технології, боєприпаси та чисту вогневу міць для самооборони", - сказав Остін.

Зазначимо, з урахуванням майбутніх нових поставок Україна матиме 16 HIMARS.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, відбувається четверта зустріч контактної групи з оборони України, відома як формат "Рамштайн" у режимі онлайн.

Зазначимо, що завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України.

Тому окупанти змінили тактику та припинили зберігати боєприпаси на складах, а одразу везуть машинами на передову.