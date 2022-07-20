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США передадут Украине ещё 4 системы HIMARS
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса РСЗО HIMARS.
Об этом пишет Reuters.
"На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", - сказал Остин в начале виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины.
По его словам, союзники продолжать поддерживать ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы будем адаптировать нашу помощь, чтобы гарантировать, что Украина имеет технологии, боеприпасы и чистую огневую мощь для самообороны", - сказал Остин.
Отметим, с учетом будущих новых поставок, Украина будет иметь 16 HIMARS.
Напомним, сегодня, 20 июля, проходит четвертая встреча контактной группы по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн", в режиме онлайн.
Отметим, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины.
Поэтому оккупанты сменили тактику и прекратили хранить боеприпасы на складах, а сразу везут машинами на передовую.