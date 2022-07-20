США передадут Украине ещё 4 системы HIMARS

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса РСЗО HIMARS.

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Об этом пишет Reuters.

"На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", - сказал Остин в начале виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины.

По его словам, союзники продолжать поддерживать ВСУ.

"Мы будем адаптировать нашу помощь, чтобы гарантировать, что Украина имеет технологии, боеприпасы и чистую огневую мощь для самообороны", - сказал Остин.

Отметим, с учетом будущих новых поставок, Украина будет иметь 16 HIMARS.

Напомним, сегодня, 20 июля, проходит четвертая встреча контактной группы по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн", в режиме онлайн.

Отметим, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины.

Поэтому оккупанты сменили тактику и прекратили хранить боеприпасы на складах, а сразу везут машинами на передовую.