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ВСУ уничтожили склады оккупантов в Алчевске и Лазурном
Во временно оккупированном Алчевске Луганской области ВСУ ударили по российскому складу с боеприпасами. Также на базе армии России во временно оккупированном селе Лазурное в Херсонской области гремят взрывы, вероятно, детонирует боекомплект.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Утро не утро, без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного", - говорится в сообщении.
Предварительно известно, что там была база оккупантов и после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация боеприпасов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российские пропагандисты также сообщают, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по якобы "складам минудобрений" в оккупированном Алчевске.
"Во временно оккупированном Алчевске проходит вечеринка на "складах селитры и гуманитарки". Там Дядюшка Лэнд Лиз и Селитра устроили After Party для орков", - подчеркнули в ВСУ.
Отметим, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины
Напомним, 14 июля, около 22:00, Вооруженные силы Украины атаковали штаб и казармы российских оккупантов в поселке Новая Маячка Херсонской области.