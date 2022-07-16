Боятся HIMARS: россияне больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на передовую

После того, как ВСУ получили американские ракетные системы HIMARS и благодаря им стали уничтожать склады российских военных, оккупанты сменили тактику и прекратили хранить боеприпасы на складах, а сразу везут машинами на передовую.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, Луганская область продолжает держать оборону.

"Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось. Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов в тылу, россияне теперь работают с колес - то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами", - отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты имеют усложненную логистику, которая играет на руку украинским военным.

"Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом воздействии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстали и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам - это подтверждают", - подчеркнул Гайдай.

Отметим, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недель уничтожили 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины.

Напомним, 14 июля, около 22:00, Вооруженные силы Украины атаковали штаб и казармы российских кафиров в поселке Новая Маячка Херсонской области.