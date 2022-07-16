Бояться HIMARS: росіяни більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на передову

Після того, як ЗСУ отримали американські ракетні системами HIMARS та завдяки їм стали знищувати склади російських військових, окупанти змінили тактику та припинили зберігати там боєприпаси, а одразу везуть машинами на передову.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, Луганщина продовжує тримати оборону.

"Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами", - зазначив Гайдай.

За його словами, окупанти мають мають ускладнену логістику, яка грає на руку українським військовим.

"Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах - це підтверджують", - підкреслив Гайдай.

Зазначимо, завдяки американським ракетним системам HIMARS ЗСУ за останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів країни-агресора РФ на території України.

Нагадаємо, 14 липня, близько 22:00, Збройні сили України атакували штаб та казарми російських окупантів у селищі Нова Маячка Херсонської області.