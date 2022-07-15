Україна отримала від США нові далекобійні РСЗВ M270

В Україну прибули перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270.

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Про це повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS у полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогові", - написав глава Міноборони.

Варто зазначити, що пускові установки M270 використовуються як РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрілянини – 2 000 метрів, максимальна – від 40 000 до 80 000 метрів залежно від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 км.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Рєзніков наголосив на необхідності нарощування поставок Україні американських артилерійських систем дальньої дії, які нещодавно "пройшли випробування" завдяки успішному використанню, у тому числі проти російських окупаційних сил в Ізюмі Харківської області.