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Україна отримала від США нові далекобійні РСЗВ M270

РСЗВ M270
Фото: РСЗВ M270

В Україну прибули перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270.

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Про це повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS у полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогові", - написав глава Міноборони.

Варто зазначити, що пускові установки M270 використовуються як РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрілянини – 2 000 метрів, максимальна – від 40 000 до 80 000 метрів залежно від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 км.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Рєзніков наголосив на необхідності нарощування поставок Україні американських артилерійських систем дальньої дії, які нещодавно "пройшли випробування" завдяки успішному використанню, у тому числі проти російських окупаційних сил в Ізюмі Харківської області.

Автор:
Анастасія Перцева