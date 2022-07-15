Украина получила от США новые дальнобойные РСЗО M270

В Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.

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Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - написал глава Минобороны.

Стоит отметить, что пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил необходимость наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия, недавно "прошедших испытание" благодаря успешному использованию, в том числе против российских оккупационных сил в Изюме Харьковской области.