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Украина получила от США новые дальнобойные РСЗО M270
В Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - написал глава Минобороны.
Стоит отметить, что пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил необходимость наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия, недавно "прошедших испытание" благодаря успешному использованию, в том числе против российских оккупационных сил в Изюме Харьковской области.