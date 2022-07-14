В США рассказали, когда Украина начнет получать оружие по ленд-лизу

В настоящее время Вашингтон сосредоточился на передаче Украине вооружения на бесплатной основе. Ленд-лиз начнет действовать тогда, когда исчерпаются все 40 млрд долл, выделенные Конгрессом на военную помощь Украине.

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Об этом сообщил чиновник из Белого дома, передает "Голос Америки".

Программа ленд-лиза, утвержденная для Украины в мае, предусматривает, что получатель должен будет в будущем вернуть деньги за военную технику. При этом США разработал для Украины новые программы, в рамках которых ВСУ получают оружие бесплатно. Речь о USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программе президентских полномочий.

"Сейчас мы ставим в приоритет помощь по обеспечению безопасности в Украине, за которую им позже не нужно будет возвращать средства", — заявили в Белом доме.

Напомним, закон о ленд-лизе наделяет президента дополнительными полномочиями - принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби в свою очередь добавил, что администрация рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза, но другие программы сейчас также актуальны.

Накануне американский президент Джозеф Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

Ранее, 3 июля, Белый дом принял решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Данные ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.