У США розповіли, коли Україна почне отримувати зброю за ленд-лізом

Наразі Вашингтон зосередився на передачі Україні озброєння на безоплатній основі. Ленд-ліз почне діяти тоді, коли вичерпаються усі 40 млрд дол, виділені Конгресом на військову допомогу Україні.

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Про це повідомив чиновник із Білого дому, передає "Голос Америки".

Програма ленд-лізу, затверджена для України у травні, передбачає, що одержувач повинен буде у майбутньому повернути гроші за військову техніку. При цьому США розробили для України нові програми, в рамках яких ЗСУ отримують зброю безкоштовно. Мова про USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програму президентських повноважень.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - заявили в Білому домі.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз наділяє президента додатковими повноваженнями - приймати рішення про постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Координатор Ради з нацбезпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі у свою чергу додав, що адміністрація розглядає повноваження, що надаються програмою ленд-лізу, але інші програми зараз також є актуальними.

Напередодні американський президент Джозеф Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.

Раніше, 3 липня, Білий дім вирішив передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Дані ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.