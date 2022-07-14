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У США розповіли, коли Україна почне отримувати зброю за ленд-лізом
Наразі Вашингтон зосередився на передачі Україні озброєння на безоплатній основі. Ленд-ліз почне діяти тоді, коли вичерпаються усі 40 млрд дол, виділені Конгресом на військову допомогу Україні.
Про це повідомив чиновник із Білого дому, передає "Голос Америки".
Програма ленд-лізу, затверджена для України у травні, передбачає, що одержувач повинен буде у майбутньому повернути гроші за військову техніку. При цьому США розробили для України нові програми, в рамках яких ЗСУ отримують зброю безкоштовно. Мова про USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програму президентських повноважень.
"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - заявили в Білому домі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, закон про ленд-ліз наділяє президента додатковими повноваженнями - приймати рішення про постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.
Координатор Ради з нацбезпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі у свою чергу додав, що адміністрація розглядає повноваження, що надаються програмою ленд-лізу, але інші програми зараз також є актуальними.
Напередодні американський президент Джозеф Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.
Раніше, 3 липня, Білий дім вирішив передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Дані ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.