Байден підписав ленд-ліз для України

Сьогодні, 9 травня 2022 року, президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, до країн Східної Європи, 2022-2023 роки.

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Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Анджела Перес.

Як передає видання "Голос Америки" у тексті законопроекту прописано, що це робиться з метою зміцнення обороноздатності зазначених країн та захисту їх цивільного населення від потенційного вторгнення або від агресії з боку Росії.

Закон наділяє президента додатковими повноваженнями - приймати рішення щодо постачання та оренди оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Україна при цьому не повинна заздалегідь платити за американські поставки техніки та озброєнь, їй надається відстрочка оплати.

Президент Джо Байден може використати повноваження щодо ленд-лізу відповідно до Закону про контроль за експортом зброї, але документ, який президент підписує сьогодні, скасовує деякі вимоги, передбачені цим законом.

Як пише видання, у Конгресі законопроект отримав підтримку обох партій. Сенат проголосував за нього 7 квітня, а Палата представників – 28 квітня, переважною більшістю голосів. У Конгресі тоді заявили, що закон про ленд-ліз змінює правила гри для України і що він дає зелене світло для швидкої та масштабної допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Момент підписання закону про ленд-ліз для України президентом США Джо Байденом.

Закон про ленд-ліз не застосовувався із часів Другої світової війни. Саме цей закон відіграв ключову роль у розгромі гітлерівської Німеччини.

Він був прийнятий у березні 1941 року з ініціативи президента Франкліна Делано Рузвельта, спочатку для допомоги Великобританії, яка билася з Гітлером. А з жовтня 1941 року США почала надаватись допомогу Радянському Союзу.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену та американському народу за підтримку України.

"Дякую Джо Байдену та американському народу за підтримку України у боротьбі за нашу свободу і майбутнє. Сьогоднішнє підписання закону про ленд-ліз — історичний крок. Я впевнений, що ми знову переможемо разом. І ми захищатимемо демократію в Україні. І в Європі. Як і 77 років тому", - йдеться у повідомленні.

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022

Раніше повідомлялося, що Байден привітає Путіна із 9 травня підписанням ленд-лізу для України.