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Байден привітає Путіна з 9 травня підписанням ленд-лізу для України
Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
"У понеділок президент підпише закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік", - сказала Псакі.
Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеоконференції G7, до якої по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді", - додала Псакі.
Як зазначив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, підписанням такого важливого закону для України 9 травня Байден виявляє символічний жест.
"Маленька зауваження: 9 травня – дуже символічна дата для Кремля та Росії, цього дня святкують День Перемоги. Схоже, Білий дім вирішив зробити цей день також символічним", - зауважив Яриш.
Нагадаємо, 28 квітня палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.