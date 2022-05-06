Байден привітає Путіна з 9 травня підписанням ленд-лізу для України

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

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Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"У понеділок президент підпише закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік", - сказала Псакі.

Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеоконференції G7, до якої по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

"Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді", - додала Псакі.

Як зазначив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, підписанням такого важливого закону для України 9 травня Байден виявляє символічний жест.

"Маленька зауваження: 9 травня – дуже символічна дата для Кремля та Росії, цього дня святкують День Перемоги. Схоже, Білий дім вирішив зробити цей день також символічним", - зауважив Яриш.

‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9.



A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022

Нагадаємо, 28 квітня палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.