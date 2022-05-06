Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Байден поздравит Путина с 9 маем подписанием ленд-лиза для Украины

Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая
Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.

Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"Они обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.

Как отметил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, подписанием такого важного закона для Украины 9 мая Байден проявляет символический жест. 

"Маленькое замечание: 9 мая – очень символическая дата для Кремля и России, в этот день празднуют День Победы. Похоже, Белый дом решил сделать этот день также символическим", - заметил Ярыш.

Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.

Автор:
Светлана Манько