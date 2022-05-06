Байден поздравит Путина с 9 маем подписанием ленд-лиза для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.

Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"Они обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.

Как отметил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, подписанием такого важного закона для Украины 9 мая Байден проявляет символический жест.

"Маленькое замечание: 9 мая – очень символическая дата для Кремля и России, в этот день празднуют День Победы. Похоже, Белый дом решил сделать этот день также символическим", - заметил Ярыш.

‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9.



A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022

Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.