- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Байден поздравит Путина с 9 маем подписанием ленд-лиза для Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.
Она подтвердила, что в понедельник Байден примет участие в видеоконференции G7, к которой по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Они обсудят последние события в войне России против Украины и глобальное влияние путинской войны, поддержку Украины и продемонстрируют единство G7 в коллективном ответе", - добавила Псаки.
Как отметил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, подписанием такого важного закона для Украины 9 мая Байден проявляет символический жест.
"Маленькое замечание: 9 мая – очень символическая дата для Кремля и России, в этот день празднуют День Победы. Похоже, Белый дом решил сделать этот день также символическим", - заметил Ярыш.
Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.