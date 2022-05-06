Байден проведет виртуальное совещание с Зеленским и лидерами G7: обсудят новые санкции против России

Президент США Джо Байден проведет виртуальное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами G7. Мероприятие состоится 8 мая во время заседания форума G7.

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Об этом сообщает Bloomberg.

В воскресенье, 8 мая, лидеры стран группы G7, в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США, проведут виртуальную встречу, где будет обсуждаться, в частности, введение новых санкций против России из-за войны, развязанной страной-агрессором против Украины.

К разговору приглашен и украинский президент Владимир Зеленский.

Председательствовать на этой встрече будет канцлер Германии Олаф Шольц.

Отмечается, что встреча лидеров стран "Большой семерки" "позволит скоординировать и, возможно, завершить некоторые новые мероприятия".

"США и их союзники настаивают на введении новых санкций в канун российского военного парада Победы 9 мая", — говорится в сообщении.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США, в режиме видеоконференции к разговору присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

"К лидерам присоединится президент Украины Зеленский. Они обсудят последние события в войне России против Украины и ее глобальные последствия, демонстрацию поддержки Украины и будущее Украины и демонстрацию неизменного единства G7 в нашем коллективном ответе, в том числе путем наложения серьезных санкций за войну Путина", - сказал представитель Совета нацбезопасности США.