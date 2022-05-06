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Байден проведет виртуальное совещание с Зеленским и лидерами G7: обсудят новые санкции против России
Президент США Джо Байден проведет виртуальное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами G7. Мероприятие состоится 8 мая во время заседания форума G7.
Об этом сообщает Bloomberg.
В воскресенье, 8 мая, лидеры стран группы G7, в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США, проведут виртуальную встречу, где будет обсуждаться, в частности, введение новых санкций против России из-за войны, развязанной страной-агрессором против Украины.
К разговору приглашен и украинский президент Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Председательствовать на этой встрече будет канцлер Германии Олаф Шольц.
Отмечается, что встреча лидеров стран "Большой семерки" "позволит скоординировать и, возможно, завершить некоторые новые мероприятия".
"США и их союзники настаивают на введении новых санкций в канун российского военного парада Победы 9 мая", — говорится в сообщении.
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США, в режиме видеоконференции к разговору присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
"К лидерам присоединится президент Украины Зеленский. Они обсудят последние события в войне России против Украины и ее глобальные последствия, демонстрацию поддержки Украины и будущее Украины и демонстрацию неизменного единства G7 в нашем коллективном ответе, в том числе путем наложения серьезных санкций за войну Путина", - сказал представитель Совета нацбезопасности США.