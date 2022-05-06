Байден проведе віртуальну нараду із Зеленським та лідерами G7: обговорять нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден проведе віртуальну нараду з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами G7. Захід відбудеться 8 травня під час засідання форуму G7.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

У неділю, 8 травня, лідери країн групи G7, до якої входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США, проведуть віртуальну зустріч, на якій обговорюватиметься, зокрема, запровадження нових санкцій проти Росії через війну, розв'язаною країною-агресором проти України.

До розмови запрошено й українського президента Володимира Зеленського.

Головуватиме на цій зустрічі канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначається, що зустріч лідерів країн "Великої сімки" "дозволить скоординувати і, можливо, завершити деякі нові заходи".

"США та їхні союзники наполягають на введенні нових санкцій напередодні російського військового параду Перемоги 9 травня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN із посиланням на представника Ради нацбезпеки США, у режимі відеоконференції до розмови приєднається президент України Володимир Зеленський.

"До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та її глобальні наслідки, демонстрацію підтримки України та майбутнє України та демонстрацію незмінної єдності G7 у нашій колективній відповіді, у тому числі шляхом накладення серйозних санкцій за війну Путіна", - сказав представник Ради національної безпеки США.