Палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України

Законопроект про ленд-ліз підтримала Палата представників Конгресу США. Акт підтримали 417 конгресменів. Про це повідомляє прес-служба Палати представників.

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Суть закону про ленд-ліз:

президент США Джо Байден має розширені повноваження щодо надання в оренду або передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також для інших цілей;

після ухвалення акта Байден повинен протягом 60 днів встановити процедури для постачання продукції;

закон передбачає значне прискорення постачання в Україну знаряддя, транспорту, продовольства та допомоги із США.

Після того, як законопроект схвалила Палата представників, його має підписати президент.

Генштаб ЗСУ вже повідомив, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд, яку анонсував президент США Джозеф Байден:

Танки третього покоління M1A2 Abrams;

Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley;

Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;

Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;

Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS;

Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2;

ЗРК Patriot;

Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D.

Раніше, 7 квітня, законопроект про ленд-ліз одностайно підтримала верхня палата Конгресу - Сенат США.