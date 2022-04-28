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Палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України

Палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України
Капітолій

Законопроект про ленд-ліз підтримала Палата представників Конгресу США. Акт підтримали 417 конгресменів. Про це повідомляє прес-служба Палати представників.

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Суть закону про ленд-ліз:

  • президент США Джо Байден має розширені повноваження щодо надання в оренду або передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також для інших цілей;
  • після ухвалення акта Байден повинен протягом 60 днів встановити процедури для постачання продукції;
  • закон передбачає значне прискорення постачання в Україну знаряддя, транспорту, продовольства та допомоги із США.

Після того, як законопроект схвалила Палата представників, його має підписати президент.

Генштаб ЗСУ вже повідомив, що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд, яку анонсував президент США Джозеф Байден:

  • Танки третього покоління M1A2 Abrams;
  • Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley;
  • Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;
  • Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;
  • Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS;
  • Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2;
  • ЗРК Patriot;
  • Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D.

Раніше, 7 квітня, законопроект про ленд-ліз одностайно підтримала верхня палата Конгресу - Сенат США.

Автор:
Сергій Горєлов