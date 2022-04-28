Байден запросить у Конгресу $33 млрд для України

Президент Джозеф Байден вирішив запросити у Конгресу США 33 мільярди доларів для фінансування гуманітарної та військової допомоги Україні до вересня 2022 року. Про це повідомляє CNBC з посиланням на високопоставлених представників адміністрації президента.

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Пакет допомоги супроводжуватиметься пропозицією Конгресу внести поправки до кількох законів, щоб полегшити для США арешт активів російських олігархів, які перебувають під санкціями, продаж цього майна та перенаправлення доходів Україні.

20,4 мільярда доларів із пакета будуть витрачені на допомогу українцям у галузі безпеки та у військовій сфері. США також займеться зміцненням європейської безпеки у співпраці із союзниками по НАТО.

Адміністрація заявила, що це призначено для оснащення Києва та європейських партнерів сучасною зброєю, захистом від кіберзагроз, а також для знешкодження мін та інших вибухових пристроїв.

"Що я хочу роз'яснити Конгресу та американському народу, так це те, що ціна нездатності протистояти насильницькій агресії в Європі завжди була вищою, ніж ціна стійкості проти таких атак", - заявив Байден.

Сума у 8,5 мільярда доларів призначена для підтримки української економіки.

Решта суми буде спрямована на гуманітарну допомогу нужденним людям у всьому світі.

Байден зазначив, що США працюють з іншими країнами, такими як Іран та Корея, для забезпечення постачання газу до Європи.

Джо Байден також упевнений, що заяви Росії про війну не лише з Україною, а й із НАТО є сигналом про те, що Кремль розуміє свою поразку.

"Штати готові до будь-яких дій з боку Росії", - наголосив Байден.

Очікується, що додатковий бюджетний запит до Конгресу отримає широку підтримку серед республіканців та демократів, навіть незважаючи на те, що він підніме загальні витрати США в Україні до 36 мільярдів лише за 9 місяців.

Президент США Джозеф Байден підписав законопроект, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватися на відновлення України.

За цей законопроект HR 6930 проголосувало 417 конгресменів США.