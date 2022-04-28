Байден запросит у Конгресса $33 млрд для Украины

Президент Джозеф Байден решил запросить у Конгресса США 33 миллиарда долларов для финансирования гуманитарной и военной помощи Украине до сентября 2022 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленный представителей администрации президента.

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Пакет помощи будет сопровождаться предложением Конгрессу внести поправки в несколько законов, чтобы облегчить для США арест активов российских олигархов, находящихся под санкциями, продажу этого имущества и перенаправление доходов Украине.

20,4 миллиарда долларов из пакета будут потрачены на помощь украинцам в области безопасности и в военной сфере. США также займется укреплением европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО.

Администрация заявила, что это предназначено для оснащения Киева и европейских партнеров современным оружием, защитой от киберугроз, а также для обезвреживания мин и других взрывных устройств.

"Что я хочу разъяснить Конгрессу и американскому народу, так это то, что цена неспособности противостоять насильственной агрессии в Европе всегда была выше, чем цена стойкости против таких атак", — заявил Байден.

Сумма в 8,5 миллиардов долларов предназначена для поддержки украинской экономики.

Остальная сумма будет направлена на гуманитарную помощь нуждающимся людям по всему миру.

Байден отметил, что США работают с другими странами, такими как Иран и Корея, для обеспечения поставок газа в Европу.

Джо Байден также уверен, что заявления России о войне не только с Украиной, но и с НАТО является сигналом о том, что Кремль понимает свое поражение.

"Штаты готовы к любым действиям со стороны России", — подчеркнул Байден.

Ожидается, что дополнительный бюджетный запрос в Конгресс получит широкую поддержку среди республиканцев и демократов, даже несмотря на то, что он поднимет общие расходы США в Украине до 36 миллиардов всего за 9 месяцев.

Президент США Джозеф Байден подписал законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины.

За этот законопроект HR 6930, проголосовало 417 конгрессменов США.