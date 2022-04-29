- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Играть в сапера опасно: сколько нужно денег и времени, чтобы разминировать Украину после россиян
Саперы говорят, что после только одного дня боевых действий требуется месяц разминирования, после года — десятилетия. В Украине с конца февраля идет полномасштабная война, а вооруженная агрессия на востоке страны длится уже восемь лет. До 24 февраля 2022 года наша страна была самой заминированной территорией в мире после Афганистана, Мали и Йемена.
Новая оккупационная волна усугубила ситуацию. Отступая, российские войска минировали все подряд, включая помещения, в которых они квартировали. Возвращаясь домой, многие украинцы не чувствуют себя в безопасности — высок шанс обнаружить на входе в квартиру растяжку или варварский сюрприз под кроватью.
Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, что необходимо делать в таких случаях, как много украинских территорий сегодня являются потенциально опасными, а также сколько на их очистку понадобится денег и времени.
Опасность "черной" услуги
Показательными могут стать примеры жилых комплексов в Ирпене и Буче. Там на протяжении месяца обитали российские войска. Покинули они их только в конце марта, оставив после себя множество "подарков" — домовые чаты и сообщества в социальных сетях полны сообщений о хитроумно спрятанных взрывоопасных устройствах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Когда появилась возможность вернуться, жители этих ЖК первым делом бросились на поиски саперов для оперативного осмотра. По чатам расползлись объявления: "Специалисты согласились осуществить проверку, но они берутся, если в заказе не меньше 50 квартир. Цена за одну — 500 грн. Стоимость проверки гаража или авто может быть ниже и обсуждается на месте".
Жильцы одного из бучанских комплексов отважились на такой шаг, и, по их словам, ничего опасного обнаружено не было. Однако в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют подобные объявления игнорировать. В ГСЧС нам рассказали, что для разминирования квартиры необходимо оставить заявку по телефону 101 с адресом и данными владельца. После этого саперная группа спасателей осмотрит объект.
Исполнительный директор национального оператора по противоминной деятельности Demining Solutions и член правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга говорит, что в их организацию также обращались украинцы с просьбой за деньги проверить жилье. Ответ был одинаков для всех — людям объясняли, как этот процесс должен проходить на самом деле и что вся работа в этом направлении является четко регламентируемой и соответствует закону о противоминной деятельности.
Он приводит пример востока Украины. Там, пока не заработала государственная система противоминной деятельности, подобные "фрилансеры" были очень популярны. Особенно в решении вопросов сельскохозяйственных угодий. Фермеры на Донбассе понимали, что им нужно быстро засеять площади, и нанимали этих людей за наличные деньги. А потом в проверенных ими районах случались взрывы.
"Я знаю об этом, потому что уже к нам потом обращались и говорили: "Мне тут проверяли, но после этого подорвался тракторист, и никто не хочет работать. Вы можете мне тут допроверить?" Такого не бывает, чтобы допроверить. Если мы берем территорию, то мы берем ее полностью. А люди, которые платили деньги, никак не защищены. Фактически, они не могут привлечь к ответственности тех, кто их обманул. Сапер сам по себе не может быть. Он должен быть в какой-то организации", — говорит представитель Ассоциации.
Две проблемы гуманитарного разминирования
Государственная система противоминной деятельности, о которой говорит Пистрюга, работала в Украине до 24 февраля 2022 года — эксперты, связанные с ней, занимались территориями Донецкой и Луганской областей. Система была фундаментом для гуманитарного разминирования. Так, пиротехники ГСЧС и саперы ВСУ работают над оперативным разминированием — они расчищают определенные объекты, чтобы восстановить критическую инфраструктуру и пустить людей в дома.
Под гуманитарным разминированием подразумевают сплошную очистку участка от взрывоопасных предметов и передачу его конечному пользователю с определенными гарантиями безопасности и качества.
Российская агрессия 2014 года и практический опыт, пришедший с ней, позволил Украине подготовить достаточно специалистов. Однако сейчас в первую очередь нужно говорить об операторах противоминной деятельности как о юридических лицах. Заняться этой работой можно только после специальной сертификации. До начала полномасштабной войны в стране было четыре таких оператора — три иностранных и организация Тимура Пистрюги. После 24 февраля международные компании на время покинули Украину и только сейчас планируют возвращаться.
Новые юридические лица за время войны не появились. Поэтому в первую неделю мая специалисты Demining Solutions приступают к гуманитарному разминированию, в частности, нетехническому обследованию территории, являющейся начальным этапом. Фактически возобновление работы государственной системы противоминной деятельности и ее адаптация к новым реалиям является первым фактором, которые помогут эффективно провести разминирование Украины.
Вторым, конечно же, являются деньги. Их количество зависит от площади заминированных территорий. Здесь оценки чиновников и экспертов несколько разнятся. По словам начальника управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олега Бондаря, в Украине потенциально опасными считаются 300 тысяч квадратных километров. Там большое количество боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Напомним, что общая территория страны — 603,5 квадратных километра.
Ассоциация саперов Украины ведет свой подсчет таких территорий. По их данным, сейчас речь может идти о 132 тысячах квадратных километров (подробнее — ниже, на карте).
Пистрюга говорит, что по опыту работы на Донбассе очищенный и переданный конечному пользователю квадратный метр земли стоит около $3-4. То есть когда идет речь о всех опасных территориях в Украине, то сумма составляет примерно $400-530 млрд.
"Пусть даже после проведения нетехнического осмотра территорий эта общая площадь сократится вдвое, все равно это сотни миллиардов долларов. И теперь нужно понимать, что если нам необходимо, условно, $200 млрд, то, конечно, за год эту сумму никто не даст. Даже если мировая общественность будет выделять средства на гуманитарное разминирование. Поэтому процесс этот затянется на годы", — добавляет эксперт.
По словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, до конца апреля они планировали завершить первую очередь работ по разминированию городов, где живут люди. Однако он подчеркнул: в Киеве и Киевской области люди будут еще долго слышать взрывы. Боеприпасов очень много. Вряд ли в Харьковской или Черниговской областях ситуация будет лучше.
Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что ежедневно спасатели обезвреживают примерно пять тысяч неразорвавшихся снарядов и авиационных бомб. Но взрывотехников стране не хватает. Пока непонятно, решит ли эту проблему принятый Кабмином в середине апреля план мероприятий по противоминной деятельности, но ясно одно — в одиночку украинский бюджет такую масштабную работу не потянет. Нам для этого обязательно понадобится финансовая помощь международных партнеров.