Играть в сапера опасно: сколько нужно денег и времени, чтобы разминировать Украину после россиян

Саперы говорят, что после только одного дня боевых действий требуется месяц разминирования, после года — десятилетия. В Украине с конца февраля идет полномасштабная война, а вооруженная агрессия на востоке страны длится уже восемь лет. До 24 февраля 2022 года наша страна была самой заминированной территорией в мире после Афганистана, Мали и Йемена.

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Новая оккупационная волна усугубила ситуацию. Отступая, российские войска минировали все подряд, включая помещения, в которых они квартировали. Возвращаясь домой, многие украинцы не чувствуют себя в безопасности — высок шанс обнаружить на входе в квартиру растяжку или варварский сюрприз под кроватью.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, что необходимо делать в таких случаях, как много украинских территорий сегодня являются потенциально опасными, а также сколько на их очистку понадобится денег и времени.

Опасность "черной" услуги

Показательными могут стать примеры жилых комплексов в Ирпене и Буче. Там на протяжении месяца обитали российские войска. Покинули они их только в конце марта, оставив после себя множество "подарков" — домовые чаты и сообщества в социальных сетях полны сообщений о хитроумно спрятанных взрывоопасных устройствах.

Когда появилась возможность вернуться, жители этих ЖК первым делом бросились на поиски саперов для оперативного осмотра. По чатам расползлись объявления: "Специалисты согласились осуществить проверку, но они берутся, если в заказе не меньше 50 квартир. Цена за одну — 500 грн. Стоимость проверки гаража или авто может быть ниже и обсуждается на месте".

Жильцы одного из бучанских комплексов отважились на такой шаг, и, по их словам, ничего опасного обнаружено не было. Однако в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют подобные объявления игнорировать. В ГСЧС нам рассказали, что для разминирования квартиры необходимо оставить заявку по телефону 101 с адресом и данными владельца . После этого саперная группа спасателей осмотрит объект.

Есть, наверно, какие-то граждане, которые хотят подзаработать на этом. Но в таких случаях вообще можно обратиться в полицию, если кто-то за деньги хочет разминировать. Возможно, появились какие-то частные структуры на горизонте, но, насколько нам известно, нет таких частных структур, у которых есть разрешение на разминирование. Возможно, это вообще какое-то мошенничество. Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Исполнительный директор национального оператора по противоминной деятельности Demining Solutions и член правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга говорит, что в их организацию также обращались украинцы с просьбой за деньги проверить жилье. Ответ был одинаков для всех — людям объясняли, как этот процесс должен проходить на самом деле и что вся работа в этом направлении является четко регламентируемой и соответствует закону о противоминной деятельности.

Если ты заказываешь такую услугу официальным путем — должны быть гарантии безопасности. Сертифицированные операторы несут ответственность перед государством. Если что-то случится, вопросы будут к ним. Человек, который заказывает вот эту "черную услугу", фактически выбрасывает деньги. Дай бог, чтобы там ничего не было после этой проверки. Тимур Пистрюга Исполнительный директор национального оператора по противоминной деятельности Demining Solutions

Он приводит пример востока Украины. Там, пока не заработала государственная система противоминной деятельности, подобные "фрилансеры" были очень популярны. Особенно в решении вопросов сельскохозяйственных угодий. Фермеры на Донбассе понимали, что им нужно быстро засеять площади, и нанимали этих людей за наличные деньги. А потом в проверенных ими районах случались взрывы.

"Я знаю об этом, потому что уже к нам потом обращались и говорили: "Мне тут проверяли, но после этого подорвался тракторист, и никто не хочет работать. Вы можете мне тут допроверить?" Такого не бывает, чтобы допроверить. Если мы берем территорию, то мы берем ее полностью. А люди, которые платили деньги, никак не защищены. Фактически, они не могут привлечь к ответственности тех, кто их обманул. Сапер сам по себе не может быть. Он должен быть в какой-то организации", — говорит представитель Ассоциации.

Две проблемы гуманитарного разминирования

Государственная система противоминной деятельности, о которой говорит Пистрюга, работала в Украине до 24 февраля 2022 года — эксперты, связанные с ней, занимались территориями Донецкой и Луганской областей. Система была фундаментом для гуманитарного разминирования. Так, пиротехники ГСЧС и саперы ВСУ работают над оперативным разминированием — они расчищают определенные объекты, чтобы восстановить критическую инфраструктуру и пустить людей в дома.

Под гуманитарным разминированием подразумевают сплошную очистку участка от взрывоопасных предметов и передачу его конечному пользователю с определенными гарантиями безопасности и качества.

Российская агрессия 2014 года и практический опыт, пришедший с ней, позволил Украине подготовить достаточно специалистов. Однако сейчас в первую очередь нужно говорить об операторах противоминной деятельности как о юридических лицах. Заняться этой работой можно только после специальной сертификации. До начала полномасштабной войны в стране было четыре таких оператора — три иностранных и организация Тимура Пистрюги. После 24 февраля международные компании на время покинули Украину и только сейчас планируют возвращаться.

Новые юридические лица за время войны не появились. Поэтому в первую неделю мая специалисты Demining Solutions приступают к гуманитарному разминированию, в частности, нетехническому обследованию территории, являющейся начальным этапом. Фактически возобновление работы государственной системы противоминной деятельности и ее адаптация к новым реалиям является первым фактором, которые помогут эффективно провести разминирование Украины.

Вторым, конечно же, являются деньги. Их количество зависит от площади заминированных территорий. Здесь оценки чиновников и экспертов несколько разнятся. По словам начальника управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олега Бондаря, в Украине потенциально опасными считаются 300 тысяч квадратных километров. Там большое количество боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Напомним, что общая территория страны — 603,5 квадратных километра.

Ассоциация саперов Украины ведет свой подсчет таких территорий. По их данным, сейчас речь может идти о 132 тысячах квадратных километров (подробнее — ниже, на карте).

Пистрюга говорит, что по опыту работы на Донбассе очищенный и переданный конечному пользователю квадратный метр земли стоит около $3-4. То есть когда идет речь о всех опасных территориях в Украине, то сумма составляет примерно $400-530 млрд.

"Пусть даже после проведения нетехнического осмотра территорий эта общая площадь сократится вдвое, все равно это сотни миллиардов долларов. И теперь нужно понимать, что если нам необходимо, условно, $200 млрд, то, конечно, за год эту сумму никто не даст. Даже если мировая общественность будет выделять средства на гуманитарное разминирование. Поэтому процесс этот затянется на годы", — добавляет эксперт.

По словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, до конца апреля они планировали завершить первую очередь работ по разминированию городов, где живут люди. Однако он подчеркнул: в Киеве и Киевской области люди будут еще долго слышать взрывы. Боеприпасов очень много. Вряд ли в Харьковской или Черниговской областях ситуация будет лучше.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что ежедневно спасатели обезвреживают примерно пять тысяч неразорвавшихся снарядов и авиационных бомб. Но взрывотехников стране не хватает. Пока непонятно, решит ли эту проблему принятый Кабмином в середине апреля план мероприятий по противоминной деятельности, но ясно одно — в одиночку украинский бюджет такую масштабную работу не потянет. Нам для этого обязательно понадобится финансовая помощь международных партнеров.