ГСЧС создала интерактивную карту с местами, где обнаружили взрывоопасные предметы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружили взрывоопасные предметы.

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Информация будет обновляться регулярно. Пользователи с помощью карты смогут ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию.

Карта опасных мест и участков, где нашли взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС

Кроме разминированных мест ГСЧС будет публиковать количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов в разрезе регионов.

Кроме того, граждане могут подать заявку на поиск взрывоопасных предметов на определенном участке и отслеживать статус ее выполнения. Это можно сделать через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.

При отступлении российские военные минировали буквально все: дома, дороги, участки в лесах, полях и т.д. Поэтому в освобожденные регионы ВСУ и власти рекомендуют пока не возвращаться.

В частности, специалисты работают над разминированием в Киевской, Сумской и других областях.