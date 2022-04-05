В Киеве слышны взрывы — это работают пиротехники

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям успокоили жителей и гостей столицы: в Киеве слышны взрывы из-за работы пиротехников, которые занимаются разминированием территории.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице, — это работающие пиротехники по разминированию территорий", — говорится в сообщении службы.

Много российский снарядов не срабатывают, их нужно ликвидировать. Фото: пресс-служба ГСЧС

То же самое делают в Буче. 31 марта город освободили от российских захватчиков, которые не только оставили много снарядов, но и заминировали улицы, дома.

Украинские военные уже освободили всю Киевскую область. 3 апреля ВСУ сообщили о взятии под контроль Припяти и района госграницы Украины с Беларусью. Российские войска, занявшие Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, начали покидать ЧАЭС 31 марта.

На фоне этого глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области продлили комендантский час в тех районах, которые были под оккупацией российских войск.

При этом в КГГА официально призывают выехавших за границы области киевлян и жителей пригородов пока не возвращаться в столицу. Делом в том, что в пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Другим специалистам также нужно наладить работу.