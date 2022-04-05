У Києві чутно вибухи — це працюють піротехніки

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заспокоїли мешканців та гостей столиці: у Києві чутно вибухи через роботу піротехніків, які займаються розмінуванням території.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Звуки вибухів, які зараз чутно у столиці — це працюють піротехніки з розмінування територій", — йдеться у повідомленні служби.

Багато російських снарядів не спрацьовують, їх треба ліквідувати. Фото: пресслужба ДСНС

Те саме роблять у Бучі. 31 березня місто звільнили від російських загарбників, які не лише залишили багато снарядів, а й замінували вулиці, будинки.

Українські військові вже звільнили Київську область. 3 квітня ЗСУ повідомили про взяття під контроль Прип'яті та району держкордону України з Білоруссю. Російські війська, що окупували Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, почали залишати ЧАЕС 31 березня.

На тлі цього голова Київської ОВ Олексій Кулеба повідомив, що у Київській області продовжили комендантську годину в тих районах, які були під окупацією російських військ.

При цьому в КМДА офіційно закликають киян і мешканців передмість, які виїхали за межі області, поки не повертатися до столиці. Справа в тому, що в передмісті, де точилися важкі бої, продовжуються роботи з розмінування. Іншим спеціалістам також потрібно налагодити роботу.