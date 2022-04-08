Сумскую область полностью освободили от российских войск. Взрывы слышны из-за разминирования региона

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий 8 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины полностью освободили регион от российских захватчиков.

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При этом в область возвращаться все еще опасно. Российские военные заминировали многие участки, кроме того, от боев остались неразорванные снаряды.

"Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники", — отметил Живицкий.

По этой же причине глава Сумской ОВА рекомендует не съезжать на обочины дорог и не ездить по лесным дорогам.

Брошенная техника оккупантов, и места, где останавливался враг, также могут быть заминированы.

Ранее украинские войска освободили Житомирскую область от оккупантов из РФ, но при отходе они тоже заминировали территорию. Также ВСУ постепенно освобождают Херсонскую область. Накануне в регионе украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники.