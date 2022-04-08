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Сумскую область полностью освободили от российских войск. Взрывы слышны из-за разминирования региона
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий 8 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины полностью освободили регион от российских захватчиков.
При этом в область возвращаться все еще опасно. Российские военные заминировали многие участки, кроме того, от боев остались неразорванные снаряды.
По этой же причине глава Сумской ОВА рекомендует не съезжать на обочины дорог и не ездить по лесным дорогам.
Брошенная техника оккупантов, и места, где останавливался враг, также могут быть заминированы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее украинские войска освободили Житомирскую область от оккупантов из РФ, но при отходе они тоже заминировали территорию. Также ВСУ постепенно освобождают Херсонскую область. Накануне в регионе украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники.