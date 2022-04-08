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Сумську область повністю звільнили від російських військ. Вибухи чути через розмінування регіону
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 8 квітня повідомив, що Збройні сили України повністю звільнили регіон від російських загарбників.
При цьому в область повертатися досі небезпечно. Російські військові замінували багато ділянок, крім того, від боїв залишилися нерозірвані снаряди.
З цієї причини голова Сумської ОВА рекомендує не з'їжджати на узбіччя доріг і не їздити лісовими дорогами.
Покинута техніка окупантів, і місця, де зупинявся ворог, також можуть бути заміновані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше українські війська звільнили Житомирську область від окупантів із РФ, але при відході вони також замінували територію. Також ЗСУ поступово звільняють Херсонську область. Напередодні у регіоні українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки.