Сумську область повністю звільнили від російських військ. Вибухи чути через розмінування регіону

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 8 квітня повідомив, що Збройні сили України повністю звільнили регіон від російських загарбників.

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При цьому в область повертатися досі небезпечно. Російські військові замінували багато ділянок, крім того, від боїв залишилися нерозірвані снаряди.

"Територія області вільна від орків, тому якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) - це працюють рятувальники та вибухотехніки", - зазначив Живицький.

З цієї причини голова Сумської ОВА рекомендує не з'їжджати на узбіччя доріг і не їздити лісовими дорогами.

Покинута техніка окупантів, і місця, де зупинявся ворог, також можуть бути заміновані.

Раніше українські війська звільнили Житомирську область від окупантів із РФ, але при відході вони також замінували територію. Також ЗСУ поступово звільняють Херсонську область. Напередодні у регіоні українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки.