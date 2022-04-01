Российские войска заминировали кондитерскую фабрику "Делиция", а печенье отравили, заявляют на предприятии

Расположенная в Буче Киевской области кондитерская фабрика "Делиция" заявляет, что российские войска при отступлении из города заминировали предприятие, говорится на его странице в Facebook.

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"Уважаемая общественность Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", так как рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помните об опасности!" — сказано в сообщении.

Помимо этого, предприятие сообщило, что уже местные мародеры украли с территории фабрики автомобиль, загрузив его "чем смогли", завезли, вероятно, к себе домой в том же квартале, а затем "поехали воровать в "Новую линию" и бросили машину возле "MAN-сервиса".

По данным на сайте компании, до войны она производила более 60 видов сахарного, сдобного, сбивного сдобного печенья, вафель и заварных пряников. Фабрика экспортировала продукцию в более чем 20 стран Европы и Азии, включая Германию, Литву, Польшу, Великобританию, США, Азербайджан и Израиль.

При этом, как сообщила у себя в Facebook депутат Бучанского горсовета Екатерина Украинцева, в Буче 1 апреля уже находятся Вооруженные силы Украины.

Отметим также, что в Министерстве внутренних дел 1 апреля сообщают, что в освобожденном от войск РФ соседнем городе Ирпень, граничащим с Бучей (и начинающимся в нескольких сотнях метров от фабрики "Делиция"), полиция в координации с теробороной и спасателями проводят спецоперацию по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Работают взрывотехники с целью обнаружения опасных предметов. Понимаем, что в городе очень большое количество не взорвавшихся снарядов, потому что продолжительность артиллерийских выстрелов не превышала 20 секунд", — отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировать все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированы.

Напомним, что, по данным мэрии, в Ирпене во время боев и обстрелов погибло около 200-300 человек, а также около 50 военнослужащих, в том числе 16 бойцов территориальной обороны.