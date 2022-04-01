Російські війська замінували кондитерську фабрику "Деліція", а печиво отруїли, заявляють на підприємстві

Розташована в Бучі Київської області кондитерська фабрика "Деліція" заявляє, що російські війська при відступі з міста замінували підприємство, йдеться на його сторінці у Facebook.

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"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам'ятайте про небезпеку!" — сказано у повідомленні.

Крім цього, підприємство повідомило, що вже місцеві мародери вкрали з території фабрики автомобіль, завантаживши його "чим змогли", завезли, ймовірно, до себе додому в тому ж кварталі, а потім "поїхали красти в "Нову лінію" та кинули машину біля "MAN-сервісу".

За даними на сайті компанії, до війни вона виробляла понад 60 видів цукрового, здобного, збивного здобного печива, вафель та заварних пряників. Фабрика експортувала продукцію до більш ніж 20 країн Європи та Азії, включаючи Німеччину, Литву, Польщу, Велику Британію, США, Азербайджан та Ізраїль.

При цьому, як повідомила у себе у Facebook депутат Бучанської міськради Катерина Українцева, у Бучі 1 квітня вже перебувають Збройні сили України.

Зазначимо також, що в Міністерстві внутрішніх справ 1 квітня повідомляють, що у звільненому від військ РФ сусідньому місті Ірпінь, що межує з Бучею (і починається за кілька сотень метрів від фабрики "Деліція"), поліція в координації з теробороною і рятувальниками проводять спецоперацію з очищення території від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

"Працюють вибухотехніки з метою виявлення небезпечних предметів. Розуміємо, що в місті дуже велика кількість нерозірваних снарядів, бо тривалість між артилерійськими пострілами не перевищувала 20 секунд", — зазначив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

За його словами, це говорить про те, що підрозділам вибухотехніків необхідно ще попрацювати та ліквідувати всі закладки, предмети та речі, які можуть бути заміновані.

Нагадаємо, що, за даними мерії, в Ірпені під час боїв та обстрілів загинуло близько 200-300 людей, а також близько 50 військовослужбовців, у тому числі 16 бійців територіальної оборони.