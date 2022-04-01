ЗСУ взяли під контроль 29 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях

Відбувається часткове відведення підрозділів військ РФ на Поліському та Сіверському напрямах. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Внаслідок цього українська армія знову контролює 29 населених пунктів, які раніше окупували російські війська.

На Сіверському напрямку підрозділи ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами Рудня, Шевченкове, Бобрик Броварського району Київської області. Тепер також під контролем села Стара та Нова Басань, Макіївка, Погреби, Сальне, Софіївка, Гаврилівка Ніжинського району, Бажанівка, Шняківка Прилуцького району, Володимирівка Чернігівської області.

На Поліському ЗСУ контролюють смт Димер, населені пункти Демидів, Литвинівку, Гаврилівку, Козаровичі, Глібівку, Ясногородку, Толокунь, Сухолуччя, Жовтневе Вишгородського району, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку Бучанського району.

Водночас, Росія готує до перекидання додаткові підрозділи Східного військового округу для ведення бойових дій на території України.

Нагадаємо, десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.

Цими ж днями на Херсонщині українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки.