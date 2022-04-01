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Війська РФ залишили Броварський район, — мер Сапожко

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Мер Броварів Ігор Сапожко. Фото: Telegram-канал Сапожко

Окупанти пішли з Броварського району Київської області, ЗСУ проводять зачистку. Про це міський голова Броварів Ігор Сапожко заявив у ефірі національного телемарафону.

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"Російські окупанти залишили практично весь Броварський район, цей напрямок і баришівський, і напрямок у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова", — сказав Сапожко.

Він зазначив, що Збройні сили України проводять зачистку населених пунктів від окупантів, Сапожко також сказав, що блокпости у Броварах не розбирають, а просто переміщують, і городяни готові до захисту міста.

Мер наголосив, що багато мешканців повернулися до міста, а малий та середній бізнес вже відновлює роботу.

У Броварах та околицях розміщено багато радіолокаційних військ та військ зв'язку, які з перших годин зазнавали масованих атак. Місто прикриває Київ із чернігівського напрямку.

Війська РФ вже в перші години повномасштабного вторгнення завдали ракетних ударів по об'єктах у Броварському районі.

28 лютого російська авіація також завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах. Відомо, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, але інформація про постраждалих продовжує уточнюватися.

Автор:
Сергій Горєлов