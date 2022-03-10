Український завод Coca-Cola потрапив під обстріл (ФОТО)

9 березня під ворожий обстріл потрапив завод з виробництва напоїв компанії "Кока-Кола Беверіджіз Україна", розташований біля селища Велика Димерка Броварського району Київської області.

Як повідомляє місцеве інтернет-видання "Трибуна-Бровари", в результаті було пошкоджено когенераційну установку (обладнання для одночасного виробництва електричної та теплової енергії).

Це єдиний завод Coca-Cola в Україні, його було відкрито 1998 року. Крім нього, у компанії до цього існував з 1994 року завод у Львові, згодом закритий та перетворений на склад готової продукції.

Нагадаємо, що материнська компанія Coca-Cola лише 8 березня, тобто на 13-й день після початку Росією війни проти України, оголосила про призупинення свого бізнесу в РФ, зазначивши, що продовжить "відслідковувати та оцінювати ситуацію з розвитком обставин".

До цього українські мережі супермаркетів Novus, Varus та "Сільпо" встигли оголосити про припинення співпраці з Coca-Cola, яка продовжувала працювати в Росії.

Зазначимо також, що головний конкурент Coca-Cola - PepsiCo - також 8 березня оголосив про скорочення діяльності в РФ, зокрема про зупинення продажу напоїв Pepsi-Cola, 7Up та Mirinda, а також зупинення капіталовкладень та рекламної діяльності. Проте компанія продовжить виробництво молочних продуктів та дитячого харчування.