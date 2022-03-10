Украинский завод Coca-Cola попал под обстрел (ФОТО)

9 марта под вражеский обстрел попал завод по производству напитков компании “Кока-Кола Бевериджиз Украина”, расположенный у поселка Большая Дымерка Броварского района Киевской области.

Как сообщает местное интернет-издание "Трибуна-Бровары", в результате оказалась повреждена когенерационная установка (оборудование для одновременного производства электрической и тепловой энергии).

Это единственный завод Coca-Cola в Украине, он был открыт в 1998 году. Кроме него, у компании до этого существовал с 1994 года завод во Львове, впоследствии закрытый и превращенный в склад готовой продукции.

Напомним, что материнская компания Coca-Cola лишь 8 марта, то есть на 13-й день после начала Россией войны против Украины, объявила о приостановке своего бизнеса в РФ, отметив, что продолжит "отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств".

До этого украинские сети супермаркетов Novus, Varus и "Сильпо" успели объявить о прекращении сотрудничества с Coca-Cola, продолжавшей работать в России.

Отметим также, что главный конкурент Coca-Cola - PepsiCo - также 8 марта объявил о сокращении деятельности в РФ, в частности о приостановке продажи напитков Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda, а также приостановке капиталовложений и рекламной деятельности. Однако компания продолжит производство молочных продуктов и детского питания.