NOVUS и Varus прекратили сотрудничать с продолжающей работать в России Coca-Cola

Сети супермаркетов NOVUS и Varus прекратили сотрудничать с компанией Coca-Cola, которая продолжает работать в России, несмотря на военную агрессию последней против Украины. Об этом сообщается на страницах компаний в Facebook.

"Наша сеть супермаркетов больше не сотрудничает с компанией Coca-Cola, продолжающей работу на территории агрессора!" — сказано в сообщении NOVUS.

Теперь в магазинах NOVUS вы не увидите ни одного товара, принадлежащего бренду Coca-Cola. Его немедленно убирают с полок всех магазинов. Приобретение напитков Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – это спонсорская поддержка компании, не осуждающей действий оккупантов.

"Несмотря на весь ужас, который сейчас переживает наша страна, эта беззастенчивая компания продолжает работать для захватчиков в полную силу. Мы отказываемся от всей продукции, относящейся к бренду. Представители могут связаться с нами и унести все свои товары, загрязненные бесчеловечностью и безразличием! Прочь из нашей страны! Скажем "НЕТ" Кока-коле вместе!" — отмечают в компании.

В свою очередь в Varus также заявили о разрыве с Coca Cola.

"Мы приняли такое решение ввиду официальной позиции компании Coca-Cola продолжать деятельность на рынке страны-агрессора. Итак, уже сегодня начинаем снимать с полок VARUS продукцию компании Coca-Cola, а именно: газированные напитки Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, минеральную воду BonAqua, холодный чай FuzeTea, соки Rich, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn".

Coca-Cola закрыла свой завод в Киевской области 24 февраля. Кроме него у компании есть еще один завод во Львове. При этом Coca-Cola продолжила работу в России.

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает онлайн в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.