NOVUS і Varus припинили співпрацювати з Coca-Cola, що продовжує працювати в Росії

Мережі супермаркетів NOVUS і Varus припинили співпрацювати з компанією Coca-Cola, яка продовжує працювати в Росії, незважаючи на військову агресію останньої проти України. Про це повідомляється на сторінках компаній у Facebook.

"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу на території агресора!" — сказано у повідомленні NOVUS.

Тепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають із полиць усіх магазинів. Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – це спонсорська підтримка компанії, яка не засуджує дій окупантів.

"Незважаючи на весь жах, який зараз переживає наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників на повну силу. Ми відмовляємося від усієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв'язатися з нами та забрати всі свої товари, забруднені нелюдяністю та байдужістю! Геть! з нашої країни! Скажімо "НІ" Кока-коле разом!" — зазначають у компанії.

У свою чергу у Varus також заявили про розрив із Coca Cola.

"Ми прийняли таке рішення через офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку країни-агресора. Отже, вже сьогодні починаємо знімати з полиць VARUS продукцію компанії Coca-Cola, а саме: газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn".

Coca-Cola закрила свій завод у Київській області 24 лютого. Окрім нього компанія має ще один завод у Львові. При цьому Coca-Cola продовжила роботу в Росії.

24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає онлайн в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.