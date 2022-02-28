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Російські окупанти здійснили авіаналіт по околицях Броварів: є жертви

Російські окупанти здійснили авіаналіт по околицях Броварів: є жертви
Російські військові здійснили авіаналіт по околицях Броварів. Фото: скрін відео Держспецзв'язку

Російські військові відразу ж після завершення переговорів між Україною та РФ здійснили авіаналіт по околицях міста Бровари.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Імовірно, удару було завдано по військовому центру радіолокаційного зв'язку. Вже відомо, що одна людина загинула, 5 отримали поранення, але інформація про постраждалих продовжує уточнюватися.

Авіаналет по околицях Броварів

У КМДА попередили, що внаслідок авіанальоту виїзд із Києва у напрямку Броварів обмежений.

Тим часом у мережі публікують перші фото результатів нальоту на околиці Броварів.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомлялищо зараз ворог, отримавши гідну відсіч захисників Чернігова, намагається обійти місто та вчинити наступ на столицю. З цією ж метою наступу на Київ, не зважаючи на втрати, ворог рветься на напрямку Козелець — Бровари і Конотоп — Ніжин — Київ.

Російська техніка прорвала кордон у Київській області, наносяться авіаудари по передмістях Києва, ще в перший день війни, 24 лютого.

Прикордонники разом із українськими військовими одразу ж прийняли бій. Збройні сили вже п'ятий день впевнено тримають оборони та не пропускають ворога до столиці.

Автор:
Віта Молодан