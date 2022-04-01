Войска РФ покинули Броварский район, — мэр Сапожко

Оккупанты ушли из Броварского района Киевской области, ВСУ проводят зачистку. Об этом городской голова Броваров Игорь Сапожко заявил в эфире национального телемарафона.

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"Российские оккупанты покинули практически весь Броварской район, это направление и барышевское, и направление в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова", — сказал Сапожко.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины проводят зачистку населенных пунктов от оккупантов, Сапожко также сказал, что в блок-посты в Броварах не разбирают, а просто перемещают, и горожане готовы к защите города.

Мэр подчеркнул, что многие жители вернулись в город, а малый и средний бизнес уже возобновляют работу.

В Броварах и окрестностях размещено много радиолокационных войск и войск связи, которые с первых часов подвергались массированным атакам. Город прикрывает Киев с черниговского направления.

Войска РФ уже в первые часы полномасштабного вторжения произвели ракетные удары по объектам в Броварском районе.

28 февраля российская авиация также нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах. Известно, что один человек погиб, пять получили ранения, но информация о пострадавших продолжает уточняться.