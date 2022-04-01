Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Войска РФ покинули Броварский район, — мэр Сапожко

сапожко
Мэр Броваров Игорь Сапожко. Фото: Telegram-канал Сапожко

Оккупанты ушли из Броварского района Киевской области, ВСУ проводят зачистку. Об этом городской голова Броваров Игорь Сапожко заявил в эфире национального телемарафона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Российские оккупанты покинули практически весь Броварской район, это направление и барышевское, и направление в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова", — сказал Сапожко.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины проводят зачистку населенных пунктов от оккупантов, Сапожко также сказал, что в блок-посты в Броварах не разбирают, а просто перемещают, и горожане готовы к защите города.

Мэр подчеркнул, что многие жители вернулись в город, а малый и средний бизнес уже возобновляют работу.

В Броварах и окрестностях размещено много радиолокационных войск и войск связи, которые с первых часов подвергались массированным атакам. Город прикрывает Киев с черниговского направления.

Войска РФ уже в первые часы полномасштабного вторжения произвели ракетные удары по объектам в Броварском районе.

28 февраля российская авиация также нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах. Известно, что один человек погиб, пять получили ранения, но информация о пострадавших продолжает уточняться.

Автор:
Сергей Горелов