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Войска РФ покинули Броварский район, — мэр Сапожко
Оккупанты ушли из Броварского района Киевской области, ВСУ проводят зачистку. Об этом городской голова Броваров Игорь Сапожко заявил в эфире национального телемарафона.
"Российские оккупанты покинули практически весь Броварской район, это направление и барышевское, и направление в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова", — сказал Сапожко.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины проводят зачистку населенных пунктов от оккупантов, Сапожко также сказал, что в блок-посты в Броварах не разбирают, а просто перемещают, и горожане готовы к защите города.
Мэр подчеркнул, что многие жители вернулись в город, а малый и средний бизнес уже возобновляют работу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Броварах и окрестностях размещено много радиолокационных войск и войск связи, которые с первых часов подвергались массированным атакам. Город прикрывает Киев с черниговского направления.
Войска РФ уже в первые часы полномасштабного вторжения произвели ракетные удары по объектам в Броварском районе.
28 февраля российская авиация также нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах. Известно, что один человек погиб, пять получили ранения, но информация о пострадавших продолжает уточняться.