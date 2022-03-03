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Мэр Броваров создал Telegram и Viber-каналы и призвал не пользоваться непроверенной информацией

игорь сапожко
Мэр Броваров Игорь Сапожко. Фото: Facebook Сапожко

Игорь Сапожко, мэр Броваров, создал свои официальные каналы в популярных мессенджерах Telegram и Viber для актуальных сообщений об обстановке в городе.

Действует также официальная страница Игоря Сапожко в Facebook: https://www.facebook.com/i.sapozhko. Ссылка на вайбер - https://bit.ly/3K9V0Dx. Ссылка на Telegram - https://t.me/Igor_Sapozhko.

Мэр Броваров отметил, что в Сети распространяют много недостоверной информации о том, что происходит в Броварском районе. С целью противодействовать этому он и создал свои официальные каналы.

В Броварах и окрестностях размещено много радиолокационных войск и войск связи, которые с первых часов подвергались массированным атакам. Город прикрывает Киев с черниговского направления.

Напомним, войска РФ уже в первые часы вторжения произвели ракетные удары по объектам в Броварском районе.

Российская авиация 28 февраля также нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах. Известно, что один человек погиб, пять получили ранения, но информация о пострадавших продолжает уточняться.

Для окружения Киева оккупанты, не считаясь с потерями, рвутся на направлении Козелец — Бровары.

Автор:
Сергей Горелов