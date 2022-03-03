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Мер Броваров створив Telegram та Viber-канали та закликав не користуватися неперевіреною інформацією

ігор сапожко
Мер Броваров Ігор Сапожко. Фото: Facebook Сапожка

Ігор Сапожко, мер Броварів, створив свої офіційні канали у популярних месенджерах Telegram та Viber для актуальних повідомлень про обстановку у місті.

Діє також офіційна сторінка Ігоря Сапожка у Facebook: https://www.facebook.com/i.sapozhko. Посилання на вайбер - https://bit.ly/3K9V0Dx. Посилання на Telegram - https://t.me/Igor_Sapozhko.

Мер Броваров зазначив, що у Мережі поширюють багато недостовірної інформації про те, що відбувається у Броварському районі. З метою протидіяти цьому він створив свої офіційні канали.

У Броварах та околицях розміщено багато радіолокаційних військ та військ зв'язку, які з перших годин зазнавали масованих атак. Місто прикриває Київ із чернігівського напрямку.

Нагадаємо, війська РФ вже в перші години вторгнення завдали ракетних ударів по об'єктах у Броварському районі.

Російська авіація 28 лютого також завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах. Відомо, що одна людина загинула, п'ять отримали поранення, але інформація про постраждалих продовжує уточнюватися.

Для оточення Києва окупанти, не зважаючи на втрати, рвуться на напрямку Козелець — Бровари.

Автор:
Сергій Горєлов