Відбиваючи наліт на Київську область, ЗСУ збили п'ять літаків

Під час авіанальоту ВПС РФ на Васильків та Бровари, українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки, ще три літаки збили зенітні ракетні дивізіони С-300. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, збиті штурмовики Су-30 та Су-35 російських окупантів. Крім того, під Києвом зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та гелікоптер РФ.

Українські штурмовики Су-25 також завдали ракетно-бомбових ударів по ворогові. Вони атакували колони бронетехніки та живої сили противника у Київській та Житомирській областях.

Вдало відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24м Повітряних Сил завдали нищівних бомбових ударів по колонах танків та механізованої техніки, автоколоні з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та біля Бердянська.

Екіпажі Bayraktar TB2 знищили танк і два зенітні ракетні комплекси "Бук" окупантів.

Внаслідок ракетного удару у Білій Церкві Київської області ввечері 28 лютого було зруйновано триповерхову будівлю гуртожитку.

Мобільні оператори України заблокували доступ телефонів із російськими номерами у свої мережі. Українські військові та керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв'язком гарантованої стійкості. Ці розмови неможливо прослухати за рахунок криптографічного шифрування та технічного захисту інформації, проінформувала Держспецзв'язку.