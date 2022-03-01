Отражая налет на Киевскую область, ВСУ сбили пять самолетов

Во время авианалета ВВС РФ на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители сбили два российских самолета, еще три самолета сбили зенитные ракетные дивизионы С-300. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительным данным, сбиты штурмовики Су-30 и Су-35 российских оккупантов. Кроме того, под Киевом зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет РФ.

Украинские штурмовики Су-25 также нанесли ракетно-бомбовые удары по врагу. Они атаковали колонны бронетехники и живой силы противника в Киевской и Житомирской областях.

Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли сокрушительные бомбовые удары по колоннам танков и механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и возле Бердянска.

Экипажи Bayraktar TB2 уничтожили танк и два зенитных ракетных комплекса «Бук» оккупантов.

В результате ракетного удара в Белой Церкви Киевской области вечером 28 февраля было разрушено трехэтажное здание общежития

Мобильные операторы Украины заблокировали доступ телефонов с российскими номерами в свои сети. Украинские военные и руководство государства пользуются специальной защищенной связью гарантированной устойчивости. Эти разговоры невозможно прослушать за счет криптографического шифрования и технической защиты информации, проинформировала Госспецсвязи.