В Киевской области в результате обстрелов разрушены два общежития

В результате ракетного удара в Белой Церкви Киевской области вечером 28 февраля было разрушено трехэтажное здание общежитие без дальнейшего горения. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Подразделение ГСЧС (две единицы техники) деблокировало из-под завалов двух человек. По данным на 20:30, под завалами мог находиться еще один человек, однако позже ГСЧС сообщила, что к 21:00 работы были завершены и спасенными являются лишь двое.

Кроме того, в Василькове разрушено пятиэтажное общежитие с последующим горением на площади 15 квадратных метров, которое вскоре было ликвидировано. По предварительным данным, здание было отселено, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что 26 февраля на центральной улице поселка Бородянка Киевской области попаданием снаряда был уничтожен частный дом, погибли люди. 28 февраля Бородянка также была обстреляна: пострадали, в частности, супермаркеты АТБ и "Фора".

В свою очередь, рядом с упомянутым Васильковом в ночь на 27 февраля обстрелу подверглась нефтебаза, что привело к масштабному пожару.

Отметим также, что в ночь с 25 на 26 февраля, как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, снаряд оккупантов попал в дом в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области, который от этого сгорел.