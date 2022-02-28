В Киевской облгосадминистрации назвали самые опасные дороги области

Самыми опасными направлениями в Киевской области являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, а также к небезопасным относится территория возле Дымера в Вышгородском районе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

По состоянию на 10:00 28 февраля ситуация во многих районах Киевской области остается напряженной.

В частности, из Бородинского территориального общины поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники.

За все время боев в больницы Киевской области поступило 222 раненых гражданских и военных. Все больницы работают и готовы принимать раненых.

По данным ОГА, в течение последних сутки российские оккупанты несколько раз пытались захватить аэропорт в Василькове, а в результате ракетного удара в селе Крячки произошел большой пожар на нефтебазе.

Кроме этого, во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.

Напомним, 24 февраля, в четверг Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа. Он должен был действовать с 22:00 до 7:00. Тогда он уточнил, что общественный транспорт во время комендантского часа не будет работать.

С субботы, 26 февраля, в Киеве были изменены рамки комендантского часа. Он начал действовать с 17:00 субботы и продлился до 08:00 утра понедельника, 28 февраля.