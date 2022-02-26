В Киеве расширили рамки комендантского часа. Новые правила будут действовать до утра понедельника

С субботы, 26 февраля, в Киеве изменены рамки комендантского часа. Она будет действовать с 17.00 до 08.00, сообщил столичный мэр Виталий Кличко. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", – написал он.

Отметим, что при передвижении по Киеву при крайней необходимости, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, 24 февраля, в четверг Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа. Она должна была действовать с 22:00 до 7:00. Тогда он уточнил, что общественный транспорт во время комендантского часа не будет работать.

При этом станции метрополитена будут доступны посредством укрытия в круглосуточном режиме.

24 февраля в 5.00 началась война. Президент РФ Владимир Путин приступил к военной спецоперации против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.